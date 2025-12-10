Ieri pomeriggio, martedì 9 dicembre, i Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenuti in seguito a un incidente stradale sulla SS125 km 251, nella zona di Siniscola, dove si sono scontrati due mezzi pesanti, uno dei quali era un'autocisterna carica di GPL.



Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma il veicolo che trasportava il gas ha subito danni considerevoli. La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola ha immediatamente messo in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti. Inoltre, la Sala Operativa Provinciale ha attivato il modulo regionale per il travaso del GPL, con l'intervento di mezzi e 7 unità specializzate del nucleo regionale NBCR provenienti dal Comando di Sassari.



Il funzionario di guardia del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro sta coordinando le operazioni di soccorso sul luogo dell'incidente. Attualmente, sono in corso complesse operazioni per svuotare completamente la cisterna del GPL attraverso l'accensione delle "torce".



La strada è stata completamente chiusa al traffico e sul posto sono presenti la Polizia Stradale e l'Anas.