A Sennori la transizione ecologica parte dai banchi di scuola e dagli uffici pubblici. L’amministrazione comunale ha avviato un progetto dedicato alla riduzione dell’uso della plastica monouso, con l’installazione di colonnine per l’erogazione di acqua potabile e la distribuzione di borracce riutilizzabili in acciaio inox.

Le nuove colonnine, dotate di sistemi di ultrafiltrazione, sono state collocate negli istituti scolastici e negli edifici comunali. Garantiscono acqua sicura e di qualità, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche grazie a filtri che non modificano sapore e composizione.

In parallelo, il Comune ha avviato la distribuzione di borracce personalizzate agli studenti e al personale scolastico. L’iniziativa è stata presentata come un passo concreto verso la progressiva eliminazione delle bottigliette di plastica, ancora largamente utilizzate all’interno delle scuole.

Un dato rende la portata del progetto: nei soli istituti coinvolti, circa 500 studenti fanno quotidianamente uso di bottiglie monouso. Con l’introduzione delle borracce e delle colonnine, l’amministrazione stima un risparmio potenziale di circa 300 bottigliette di plastica al giorno.

La consegna delle borracce è stata effettuata questa mattina da assessori e consiglieri comunali presso l’istituto comprensivo. L’iniziativa, che prevede la distribuzione annuale ai nuovi iscritti, punta a consolidarsi nel tempo come buona pratica strutturale di sostenibilità ambientale sul territorio.