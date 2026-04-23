L’assessorato regionale della Sanità per il tramite del proprio Servizio Veterinario comunica che "si sono concluse le operazioni di stamping out (abbattimento) nei focolai di dermatite nodulare riscontrati nei territori di Muravera e Villaputzu, eseguite dalle ASL di Cagliari".

Le misure adottate risultano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria per le malattie di categoria A e sono state attuate con tempestività. Tale rapidità di intervento ha consentito alla Regione di rispettare i tempi indicati dal Ministero nel corso dell’Unità Centrale di Crisi tenutasi il 15 aprile.

Allo stato attuale, si legge, il completamento delle attività previste rappresenta un elemento favorevole sotto il profilo della gestione dell’emergenza sanitaria. Qualora la situazione epidemiologica si mantenga stabile e non si registrino ulteriori focolai, potrà essere evitata l’imposizione della Zona Unica di Restrizione da parte della Commissione europea.

Si evidenzia pertanto che la prosecuzione di un attento monitoraggio epidemiologico e il mantenimento delle misure di sorveglianza restano elementi essenziali per il consolidamento del quadro favorevole attualmente registrato.

Altro dato da rilevare è la capacità di risposta del sistema sanitario regionale e l’efficacia raggiunta dal coordinamento tra strutture territoriali e livello centrale, sotto la regia della Regione. L’obiettivo prioritario rimane la tutela del patrimonio zootecnico sardo e la salvaguardia delle attività economiche degli allevatori, pilastro dell’economia isolana.