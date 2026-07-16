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Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, intorno alle 9.30, in via Camboni, nel quartiere di Li Punti, a Sassari, a causa di una fuga di gas.
La squadra della sede centrale, intervenuta sul posto, ha individuato la perdita utilizzando la strumentazione in dotazione. Il guasto è stato localizzato nel gruppo valvolare di un bombolone interrato.
Per garantire la sicurezza dell’area, i Vigili del Fuoco hanno predisposto una torcia di combustione, consentendo così all’azienda fornitrice di intervenire per mettere in sicurezza l’impianto.
Durante le operazioni di svuotamento del serbatoio, via Camboni è stata temporaneamente chiusa al traffico.