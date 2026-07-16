Domenica 19 luglio, a Villaurbana, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di Santa Margherita, il paese ospiterà la Rassegna Folk, un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale dell’Isola attraverso danze, musiche, abiti tradizionali e canti popolari.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 22 in piazza ex Mattatoio – Trunconi e sarà presentato da Roberto Tangianu. L'intera serata sarà trasmessa in diretta su Sardegna Live.

Sul palco si esibiranno alcune delle associazioni più importanti della nostra Isola: Gruppo Folk “Biddobrana” di Villaurbana - che cura la Rassegna -, il Gruppo Folk “Busachi Bella Mia” di Busachi, il Gruppo Folk “San Nicola” di Irgoli, il Gruppo Folk “Pro Loco” di Samugheo, il Gruppo Folk “Quartiere Villanova” di Cagliari, il Gruppo Folk “Orohole” di Ovodda, il Gruppo Folk “Santu Predu” di Nuoro e il Coro “Bachis Sulis” di Aritzo.

La Rassegna rappresenta uno dei momenti più attesi del programma dei festeggiamenti dedicati a Santa Margherita, richiamando appassionati e visitatori desiderosi di vivere una serata nel segno dell’identità e delle tradizioni della Sardegna.