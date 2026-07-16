Un cedimento strutturale di vaste proporzioni ha interessato nelle prime ore del mattino il Tribunale di Bolzano, situato nel cuore della città. All'alba, una parte significativa dello storico palazzo di giustizia – un edificio risalente all'epoca del Ventennio fascista – è improvvisamente crollata, provocando il collasso del tetto e di circa un quarto dell'intera struttura. Fortunatamente, il crollo si è verificato in un orario in cui gli uffici giudiziari erano ancora deserti, evitando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una strage. Al momento non si registrano persone ferite o coinvolte.

Sul posto è scattata immediatamente la massima mobilitazione. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dalle forze dell'ordine e dai soccorritori sanitari del 118, sono accorse nei pressi di piazza Tribunale. I soccorritori hanno avviato subito le verifiche tecniche e le ispezioni tra le macerie per escludere con assoluta certezza la presenza di chiunque all'interno dell'ala danneggiata, oltre a monitorare la stabilità delle porzioni di edificio rimaste in piedi per prevenire ulteriori crolli a catena. Dalle prime rilevazioni visive è emerso che le monumentali colonne esterne che caratterizzano la facciata del palazzo di giustizia non hanno subito danni e sono scampate al cedimento.

All'origine del disastro potrebbero esserci gli interventi edilizi che stavano interessando la struttura: all'interno del palazzo erano infatti in corso importanti lavori di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento.