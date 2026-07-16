Un nuovo, drammatico femminicidio. A Coriano, nel Riminese, una donna di 62 anni è stata uccisa all'interno di un'abitazione. Per il delitto è stato arrestato il compagno della vittima.

È stato lo stesso uomo a contattare telefonicamente il numero unico di emergenza confessando l'omicidio e richiedendo l'intervento dei Carabinieri. Al loro arrivo nell'abitazione, i militari hanno trovato l'uomo che attendeva immobile accanto al corpo ormai privo di vita della 62enne. Rimangono ancora diversi aspetti da chiarire sul delitto, a partire dall'arma utilizzata dall'aggressore. Dai primi riscontri effettuati sul cadavere della donna, i medici hanno rilevato una profonda e grave ferita alla testa. Sarà l'esame autoptico disposto dal medico legale a stabilire con esattezza la sequenza dell'aggressione e la natura dell'oggetto utilizzato per uccidere la donna.

Le indagini sono condotte sul campo dai Carabinieri della Stazione di Coriano, supportati dai militari della Compagnia di Riccione e dagli investigatori del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Rimini. Gli inquirenti sono al lavoro per scavare nel passato della coppia e ricostruire i rapporti tra loro, al fine di individuare il movente scatenante dietro l'ennesimo femminicidio.