Sono ben otto le Pro loco della Sardegna riconosciute in Italia per le eccellenze italiane della tradizione popolare, dell’enogastronomia e della cultura. La Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane ha infatti annunciato l’elenco degli enti che hanno ottenuto il prestigioso marchio nazionale per l’organizzazione di eventi di qualità legati alle tradizioni locali.

Si tratta di un riconoscimento che premia manifestazioni capaci di valorizzare il patrimonio culturale immateriale italiano, garantendo autenticità, sostenibilità e forte radicamento nelle comunità locali.

La cerimonia di consegna dei marchi si terrà il prossimo 18 marzo alle ore 10:00 nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Roma, alla presenza dei presidenti delle associazioni coinvolte e dei sindaci dei comuni interessati.

Tra le 22 Sagre d’Eccellenza riconosciute a livello nazionale figurano la Pro loco di Aggius per quanto riguarda la Sagra della salsiccia e del formaggio, la Pro loco di Donori per la Sagra dell’emigrato, la Pro loco di Quartucciu per la Mostra artistica del pane e del dolce; la Pro loco di San Vito per la Sagra de sa pratzira e de sa petza de craba; la Pro loco di Soleminis per "Moscardulas in Soleminis, Festa del moscato e pardulas de pasca manna", la Pro loco di Uri per la Sagra del Carciofo, la Pro loco di Villacidro per la Sagra delle ciliegie.

A queste si aggiunge il Carnevale Oroteddesu di Orotelli, inserito tra i quattro Carnevali Autentici riconosciuti.

ROMANO MASSA: "UN GRANDE ORGOGLIO"

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Ente Pro Loco Sardegna, Romano Massa, che sottolinea il valore di questo risultato per l’intera Isola: "Il 18 marzo saremo a Roma per ritirare questo importante riconoscimento - afferma ai nostri microfoni con soddisfazione -. Ogni Pro loco sarà accompagnata dal proprio sindaco: si tratta di una cerimonia di grande prestigio. Le sagre premiate sono state riconosciute come eccellenze nazionali e per noi, come Ente Pro Loco Sardegna, è un grande orgoglio. Su 22 manifestazioni italiane ben 8 sono sarde. Negli anni scorsi erano state premiate una sagra e poi tre, quest’anno arriviamo a otto: un risultato che dimostra la qualità e il valore delle nostre tradizioni".

Il marchio rappresenta dunque un vero sigillo di qualità nazionale, capace di valorizzare il lavoro delle Pro loco e delle comunità locali nella tutela delle tradizioni popolari e nella promozione dei territori.

La presenza di un numero così significativo di manifestazioni sarde tra le eccellenze italiane conferma ancora una volta il ruolo centrale della Sardegna nella conservazione e nella valorizzazione delle identità culturali e gastronomiche del Paese.