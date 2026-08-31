Sul sito del Comune di Sassari è online il bando per l’assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione, annualità 2026, destinati ai cittadini in difficoltà nel sostenere le spese dell’affitto dell’abitazione principale.

Le domande potranno essere presentate da oggi, lunedì 31 agosto, fino al 29 settembre, esclusivamente online attraverso il Portale del cittadino del Comune, utilizzando Spid, Cns o Cie intestati al richiedente.

Possono partecipare i residenti a Sassari, cittadini italiani, europei o extra-Ue in regola con le norme sull’immigrazione, titolari di un contratto di locazione registrato e in possesso di un Isee 2026 valido. Sono previste due fasce: Fascia A, con Isee fino a 15.908,10 euro, e Fascia B, fino a 17.131 euro.

Il contributo massimo è di 3.098,74 euro per la Fascia A e 2.320 euro per la Fascia B. Alla domanda devono essere allegati il contratto di locazione, la ricevuta di registrazione dell’Agenzia delle Entrate e le attestazioni dei pagamenti del canone effettuati nel 2026.

Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sassari. Per informazioni è possibile chiamare lo 079 279318 o scrivere a rosella.lullia@comune.sassari.it.