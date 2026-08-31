Incidente stradale durante le prime ore del mattino di oggi, lunedì 31 agosto 2026, poco dopo le 7, sulla SP45 a Posada, nei pressi dell’incrocio con Viale Italia, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato autonomamente il guardrail, si è ribaltata ed è finita fuori dalla sede stradale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Siniscola, che hanno provveduto a estrarre dal veicolo i quattro occupanti. Uno dei feriti è stato preso in carico dall’Elisoccorso, mentre altri due sono stati trasportati all’ospedale San Francesco da due ambulanze del 118.

Terminati i soccorsi, i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.