È Maria Spinelli, 22 anni, la giovane italiana morta nella sparatoria avvenuta durante un rave ad Aarau, in Svizzera. Altri due connazionali sono rimasti feriti nell'agguato, mentre in totale sono cinque le persone ferite.

È caccia al killer, ancora in fuga. Il movente della sparatoria resta al momento sconosciuto e non viene esclusa neppure l'ipotesi terrorismo. La Farnesina sta seguendo il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato a Basilea.

Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso cordoglio per la morte della giovane: "Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili".