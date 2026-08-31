Avrebbe picchiato violentemente la madre per poi allertare il 112 e raccontare quanto accaduto. Protagonista un ragazzo di 16 anni, che viveva con la madre, una donna di 50 anni, in un appartamento a Centocelle, nella periferia est di Roma.

Quando le forze dell’ordine sono arrivate nell’abitazione, la donna era gravemente ferita. Soccorsa e trasportata al Policlinico di Tor Vergata, è morta poche ore dopo.

Il 16enne, che aveva già avuto alcuni problemi in passato, è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria del Policlinico Umberto I. Sulla vicenda indaga la Procura per i minorenni. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione e il movente.