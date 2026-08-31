L'anticiclone subtropicale continua a mantenere il controllo sul Mar Mediterraneo e sull'Italia. Secondo il meteorologo Mattia Gussoni, le temperature hanno raggiunto nei giorni scorsi picchi di oltre 34-35°C, con valori ancora più elevati in alcune zone del Centro Sud e delle isole maggiori.

Questo caldo anomalo, superiore di circa 5°C rispetto alle medie climatiche, conferma l'estrema calura dell'estate 2026. Le temperature elevate stanno influenzando anche i mari, che presentano temperature quasi tropicali, con punte vicine ai 30°C nel Mar Tirreno.

Questa situazione anticiclonica perdurerà fino a mercoledì 2 settembre è atteso un rapido passaggio di un fronte temporalesco, con precipitazioni concentrate inizialmente sull'arco alpino e rischio di fenomeni intensi come grandinate e forti raffiche di vento.

Una volta superato questo impulso instabile, l'anticiclone tornerà a dominare il Mediterraneo, assicurando un inizio di settembre ancora caldo e soleggiato. L'estate 2026 sembra non voler lasciare spazio all'autunno.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto

Cielo sereno salvo locali addensamenti.

Temperature: minime e massime pressoché stazionarie.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali.

Mari: mossi o poco mossi.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 1° settembre

Cielo sereno salvo locali addensamenti.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli o localmente moderati prevalentemente occidentali.

Mari: mossi o poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì il cielo sarà prevalentemente sereno, seppur con la formazione di locali addensamenti e il transito di velature. Le temperature saranno stazionarie o in leggero aumento. I venti soffieranno deboli a prevalente regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.