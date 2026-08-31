Una donna di 83 anni, Giannangela Merella, ha perso la vita all'ospedale Santissima Annunziata a seguito delle gravi lesioni subite dopo essere stata investita da un'auto nella mattina di ieri, domenica 30 agosto 2026, in via Amendola, nel cuore di Sassari.

Mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, la pensionata è stata colpita da un veicolo condotto da una giovane di 27 anni, attualmente sotto inchiesta per omicidio stradale. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia locale.

Inizialmente, nonostante le ferite gravi riportate, le condizioni della donna sembravano stabili. Dopo essere stata trasportata in ospedale e ricoverata in Rianimazione nel pomeriggio, purtroppo la sua situazione è peggiorata e si è conclusa con il decesso durante la notte. La Procura di Sassari ha ordinato il sequestro del corpo per le indagini medico-legali e ha avviato un'indagine per omicidio stradale.