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Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno 2026, sulla provinciale 62 che collega San Gavino Monreale e Sardara, nella provincia del Medio Campidano, dove un uomo di 57 anni di Sardara è morto a causa di un incidente stradale.
Per motivi ancora in fase di indagine, il 57enne si trovava alla guida della propria auto quando si è scontrato con una betoniera in un impatto devastante che gli è stato fatale.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, il servizio di emergenza 118 e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini.