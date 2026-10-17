Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al pronto soccorso di Alghero in seguito a un incidente avvenuto questa sera lungo la Statale 291 in direzione Alghero.

Tre le auto coinvolte in uno scontro avvenuto intorno alle 19.50 le cui cause sono ancora da accertare. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero che, dopo aver collaborato con il personale del 118, ha messo in sicurezza le auto. La strada è stata chiusa momentaneamente per consentire i soccorsi. Sul posto anche i Carabinieri di Olmedo, la Polizia Locale di Sassari e personale dell’Anas.