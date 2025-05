Dal 12 al 18 maggio 2025, si svolgerà ad Alghero il primo Sardegna Rally Raid delle moto, le cui iscrizioni sono finite in poche ore.

Il successo straordinario del Campionato Italiano Motorally e Raid TT è stato consolidato nel corso degli anni, e il ruolo svolto da Antonio Assirelli, Coordinatore FMI, è stato di fondamentale importanza. Spesso spostare un torneo nazionale al di fuori del "continente" può rappresentare una sfida, ma non è stato il caso dell'Isola della Sardegna. Grazie all'impegno dello staff progettuale del Sardegna Rally Raid e alle preziose collaborazioni con ACI Sassari, Moto Club Insolita Sardegna e il Gruppo di Lavoro guidato da Assirelli, si è compiuta una vera magia. L'evento è stato un successo totale, con tutti i biglietti esauriti!

Il pensiero di Antonio Assirelli, in sintesi. "…Il Progetto di Siviero è una grande sinergia in un clima di grande armonia. Dobbiamo riuscire a far sì che si crei la struttura di un Rally uguale per tutti, grandissimo. Allora saremo orgogliosi di essere quelli del Sardegna Rally Raid. Non è semplice. Noi abbiamo le nostre esigenze e quelli delle auto hanno le loro. Ma dobbiamo riuscire a fare una cosa unica, un'opera organizzativa unica…".

Il panorama del Cross Country italiano non vanta una grande quantità di auto in gara, ma si distingue per la qualità e l'elevato livello agonistico che lo contraddistinguono rispetto ad altre specialità. In particolare, l'attesa è alta per le vetture partecipanti alle Formule Regolarità Classic e al Raid, quest'ultimo considerato un'esclusiva opportunità per gli amanti del turismo motoristico d'élite. In Sardegna, sarà possibile vivere un'esperienza unica all'insegna dell'apoteosi.Il distillato del pensiero di Gianluca Marotta, responsabile della Commissione Offroad Aci Sport, aggiunge chiarezza. "…Aci Sassari ha un grande background organizzativo. Quando il presidente Giulio Pes ci ha proposto questo progetto ha avuto subito la nostra adesione... È un raid vecchio stile e in Italia ce n’è davvero bisogno perché di fatto è l’unica gara in un territorio ideale, la Sardegna…".

Il tracciato del Sardegna Rally Raid rimarrà segreto e protetto fino al momento della partenza della prima tappa, fissata per il 16 maggio. Questa competizione promette di condurre i partecipanti in un viaggio di tre giorni attraverso le meraviglie naturali della Sardegna settentrionale, che si stanno preparando per mostrare la loro bellezza nella stagione primaverile. L'itinerario includerà boschi, pianure, coste, montagne e valli, offrendo uno spettacolo di colori tra il verde della vegetazione e l'azzurro del mare. Questi scenari hanno già fatto da sfondo alle emozioni del Rally Italia Sardegna, tappa del Campionato del Mondo WRC da ben 22 anni.

Alghero è una città ricca di storia che ha saputo mescolare la tradizione isolana con l'influenza catalana della Barceloneta, i primi giorni della navigazione mediterranea e le influenze delle repubbliche marinare. Questo gioiello geografico nel Nord-Ovest dell'Isola è un luogo che vale davvero la pena visitare, un'esperienza che giustifica il prezzo del biglietto e del viaggio. Conosciuta come la capitale della Riviera del Corallo, Alghero rappresenta una delle principali porte d'accesso all'Isola. È significativo che questa città abbia aperto le sue porte ai partecipanti del Sardegna Rally Raid, permettendo loro di esplorare i vicoli, i bastioni e la Città Regia in un'esperienza unica e magica.