L'aeroporto di Cagliari ha recentemente introdotto l'app gratuita CAGLIARIAIRPORT, che mira a semplificare e migliorare l'esperienza dei passeggeri e degli utenti dei servizi offerti da SOGAER, in particolare per quanto riguarda i parcheggi.

Grazie a questa nuova applicazione, sarà possibile effettuare il pagamento della sosta comodamente in app e ricevere la relativa fattura senza complicazioni. Inoltre, l'app permetterà ai passeggeri di usufruire del servizio Fast Track per accedere ai controlli di sicurezza con facilità e di ottenere l'esenzione dal pagamento del parcheggio nei tempi previsti per coloro che sono in possesso di un contrassegno per persone con disabilità (PRM). Gli orari e i dettagli dei voli in arrivo e in partenza saranno sempre aggiornati in tempo reale, rendendoli facilmente accessibili con un semplice clic.

La CAGLIARI AIRPORT APP, sviluppata da SOGAER, è ora disponibile gratuitamente su iOS e Android. Tra le sue funzionalità principali vi è la possibilità di visualizzare i voli in tempo reale, consentendo a passeggeri, visitatori e operatori di tenere sotto controllo costantemente la situazione degli arrivi e delle partenze dell'aeroporto cagliaritano.

Tuttavia, l'aspetto più innovativo riguarda la digitalizzazione dei pagamenti (parcheggi e Fast Track) e dei documenti (fatture ed esenzioni), che promettono di migliorare notevolmente l'esperienza di viaggio a terra.

Secondo Fabio Mereu, amministratore delegato di SOGAER, la nuova app rappresenta un passo importante verso la modernizzazione dei processi dell'aeroporto di Cagliari e mira a garantire un servizio più efficiente e all'avanguardia per tutti i suoi utenti, "Vogliamo prenderci sempre più cura dei nostri passeggeri, aggiungendo valore alla loro esperienza di viaggio e rendendo il più semplice possibile la fruizione dei servizi che offriamo. Accompagnare la crescita dei volumi di traffico nello scalo migliorando il livello di soddisfazione degli utenti aeroportuali con strumenti tecnologicamente avanzati è un obiettivo di primaria importanza per SOGAER. La CAGLIARI AIRPORT APP, nata da un’azione corale capace di coinvolgere le diverse funzioni aziendali nel processo di ideazione e realizzazione di un tool davvero innovativo e user-centric, è perciò motivo di grande soddisfazione per tutti noi".