È stato sorpreso mentre rubava materiale elettronico e bottiglie di vino da un prestigioso hotel sulla costa di Santa Teresa Gallura, così un giovane è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania.



Già noto alle autorità, l'arrestato sarebbe entrato nella struttura approfittando di un momento di calma nelle prime ore del mattino. Tuttavia, la sua presenza sospetta non è sfuggita all'attenzione del personale dell'hotel, che ha prontamente segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine dopo aver notato movimenti insoliti nei dintorni dei locali di servizio.



Una rapida risposta dei Carabinieri ha permesso di cogliere il giovane sul fatto mentre cercava di fuggire con un televisore e bottiglie di vino di pregio appena trafugati dai depositi dell'hotel. Dopo essere stato bloccato e condotto in caserma, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.



L'arresto è stato poi convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, che ha imposto al soggetto l'obbligo di firma presso la Stazione dei Carabinieri.



