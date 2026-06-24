PHOTO
Durante la serata di ieri, martedì 23 giugno 2026, i Carabinieri della Stazione di Furtei, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cinquantaseienne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine.
Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari a seguito di una condanna definitiva per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, reati commessi nel 2019 nel territorio di Segariu.
L’uomo, rintracciato dai militari, è stato accompagnato presso la Stazione dei Carabinieri per le formalità di rito e successivamente trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove dovrà scontare una pena di 8 anni di reclusione.
Il procedimento si è definito con sentenza passata in giudicato, rendendo esecutiva la misura detentiva.