Una discussione nata durante alcune consegne nel centro di Ozieri sarebbe degenerata fino al danneggiamento di un furgone con un coltello. Per questo un giovane di 18 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato al termine delle indagini svolte dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri.

L’episodio risale alla mattinata del 15 giugno 2026, quando una Volante è intervenuta in centro città dopo una segnalazione relativa a una lite tra un corriere e alcuni giovani.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato uno dei ragazzi segnalati, un diciassettenne che, alla vista della pattuglia, avrebbe tentato di allontanarsi. Il giovane è stato identificato e accompagnato sul luogo dei fatti per gli accertamenti.

L’autista del furgone, un uomo di 35 anni impegnato nelle consegne presso alcuni esercizi commerciali della zona, ha riferito ai poliziotti, sempre come da loro riferito, di essere stato avvicinato e provocato da due giovani. Secondo quanto ricostruito, il diverbio sarebbe nato da contestazioni relative alla sosta del veicolo e sarebbe successivamente degenerato fino al danneggiamento di uno pneumatico mediante l’utilizzo di un coltello.

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno raccolto anche la testimonianza di una commerciante di 53 anni. La donna ha raccontato che i due giovani, apparentemente alterati dall’assunzione di alcolici, si erano presentati nel suo esercizio commerciale chiedendo con insistenza della birra. Dopo essersi allontanati, sarebbero tornati poco dopo pretendendo ulteriori bevande. Successivamente, mentre il corriere stava scaricando la merce, la commerciante avrebbe sentito un rumore riconducibile allo squarcio di uno pneumatico.

Durante gli accertamenti si è presentato sul posto anche il secondo giovane coinvolto, un ragazzo di 18 anni, che avrebbe cercato di convincere il corriere a non procedere nei suoi confronti, offrendosi contestualmente di risarcire il danno arrecato al veicolo.

La successiva perquisizione personale ha dato esito negativo nei confronti del diciassettenne. Il diciottenne, invece, ha spiegato la Polizia, è stato trovato in possesso di due coltelli, uno a serramanico e uno svizzero, immediatamente sequestrati dagli agenti.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, supportati dall’analisi delle immagini disponibili e dalle testimonianze raccolte, hanno consentito di escludere responsabilità del minore nella fase del danneggiamento.

Al termine delle attività di polizia giudiziaria, il giovane di 18 anni è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per violenza privata aggravata, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.