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Un’impresa edile operante nel Cagliaritano è stata sospesa a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, nell’ambito delle attività di vigilanza sul rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti condotti dai militari specializzati, sarebbero state riscontrate irregolarità nella gestione della sicurezza aziendale, in particolare la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per legge.
Le criticità rilevate, ritenute incompatibili con le condizioni minime di sicurezza per i lavoratori, hanno determinato l’adozione del provvedimento immediato di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Al termine dell’ispezione, un imprenditore, amministratore unico della società coinvolta, è stato denunciato dai militari alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 2.500 euro, a cui si aggiungono ammende di natura penale per oltre 2.200 euro.