Giornata di intenso lavoro quella di oggi, mercoledì 24 giugno 2026, per il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, impegnato in due distinti interventi di spegnimento incendi in diverse aree della Sardegna centrale e dell’Ogliastra.

Nel territorio comunale di Teti, in località Masolo Prano, le operazioni sono state supportate da un elicottero proveniente dalla base operativa di Farcana. Sul posto il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sorgono, che ha coordinato le attività a terra e l’impiego dei mezzi aerei.

Un secondo fronte di incendio è divampato nelle campagne del Comune di Lanusei, in località Baulacci. Anche in questo caso è stato disposto l’intervento di un elicottero, partito dalla base operativa di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Lanusei.

In entrambi i casi le squadre hanno operato per circoscrivere i roghi e mettere in sicurezza le aree interessate, con l’obiettivo di contenere la propagazione delle fiamme e limitare i danni al territorio.