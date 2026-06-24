Domenica 28 giugno Monte Pisanu, nel territorio di Bono, sarà nuovamente protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nel Goceano: la Festa della Montagna.

Organizzata dalla Pro Loco Bono con il patrocinio del Comune Bono, la manifestazione offrirà un ricco programma pensato per tutte le età, capace di unire sport, tradizioni, cultura e gastronomia in una delle aree naturalistiche più affascinanti della Sardegna.

Fin dalle prime ore del mattino, i partecipanti potranno scegliere tra numerose attività all'aperto: trekking lungo i sentieri di Monte Pisanu, escursioni in bike, percorsi in quad, tiro con l'arco, tornei sportivi e attività dedicate ai più piccoli.

Non mancheranno inoltre gli stand espositivi con prodotti artigianali, artistici ed enogastronomici che valorizzano le eccellenze del territorio.

La giornata sarà anche un'occasione per riscoprire i sapori autentici della tradizione locale grazie al pranzo organizzato dalla Pro Loco, con un menù che celebra la cucina tipica e l'ospitalità del Goceano.

La Festa della Montagna rappresenta da anni un importante momento di incontro e condivisione, capace di unire comunità e visitatori nel segno del rispetto per l'ambiente e della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio.

A chiudere la ricca giornata, musica e divertimento con l'esibizione dei Novosonos.

Per informazioni e prenotazioni: 349 3112436 - 347 1841374

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

La manifestazione prenderà il via alle 9:30 con l’inaugurazione ufficiale, l’avvio delle attività ludico-sportive ed educative e l’apertura degli stand dedicati ai prodotti artigianali, enogastronomici e artistici.

Alle 10:30 è prevista la celebrazione della Santa Messa.

Alle 13:00 si terrà il pranzo organizzato dalla Pro Loco di Bono. Il menù, al costo di 15 euro, prevede gnocchetti al sugo, “petta in cappotto” (carne di pecora con patate e cipolle), formaggio, pane e un bicchiere di vino. È disponibile anche il pranzo per celiaci.

Tra le attività in programma figurano il trekking a cura dell’Associazione Amici della Montagna, con partenza alle 8:30, l’avventura in quad organizzata da E&O Goceano Quad Rental, il mini torneo di calcio a cura dell’ASD Lupi del Goceano, il tiro con l’arco con gli Arcieri Meilogu, la dimostrazione cinofila a cura di Riosplash ASD, le escursioni in bike per bambini e adulti organizzate dal Bono Bike e i tornei di paintball curati da Paintball Sardinia Orgosolo, con modalità Team Deathmatch.

La serata sarà animata dal gruppo Novosonos con balli in piazza e intrattenimento musicale.

Per tutta la giornata saranno inoltre attivi un punto ristoro con servizio bar e panini caldi e le varie attività ludico-sportive distribuite nell’area della manifestazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 349 3112436 e 347 1841374.