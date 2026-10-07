Disturbi del neurosviluppo, ADHD, autismo, sonno, psicofarmacologia, disturbi alimentari, psicosi e suicidalità. Saranno alcuni dei temi al centro del 2° Seminario di Psichiatria dell’età evolutiva, in programma venerdì 9 ottobre all’Hotel Calabona di Alghero.

L’appuntamento riunirà specialisti provenienti da importanti realtà cliniche e universitarie italiane con l’obiettivo di approfondire uno degli aspetti più complessi della salute mentale di bambini e adolescenti: il rapporto tra neurosviluppo e psicopatologia.



I disturbi del neurosviluppo insorgono precocemente e possono incidere in maniera significativa sullo sviluppo cognitivo, emotivo, comportamentale, sociale e scolastico. Possono manifestarsi attraverso difficoltà specifiche dell’apprendimento e dell’attenzione oppure attraverso compromissioni più complesse delle capacità comunicative, relazionali e adattive. Negli ultimi anni è diventata sempre più evidente la necessità di non considerarli come condizioni isolate, ma all’interno di percorsi evolutivi dinamici, nei quali possono comparire ansia, disturbi dell’umore e del comportamento alimentare, psicosi, disturbi del sonno, suicidalità e problematiche legate all’uso di sostanze. Condizioni che possono incidere profondamente sul funzionamento globale e sulla qualità di vita dei giovani pazienti e delle loro famiglie.

Da qui l’importanza di un approccio clinico integrato e multidisciplinare, in grado di riconoscere precocemente i segnali di rischio e le eventuali comorbidità e di costruire percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati.



La direzione scientifica del seminario è affidata a Stefano Sotgiu, direttore della Neuropsichiatria infantile dell’Aou di Sassari e professore ordinario della stessa disciplina all’Università degli Studi di Sassari e ad Alessandra Carta neuropsichiatra infantile dell’Aou di Sassari. Il confronto sarà dedicato in particolare alle differenze di genere, ai quadri Au-ADHD, al sonno, alla psicofarmacologia, ai disturbi alimentari, alla psicosi e alla suicidalità.



«La salute mentale in età evolutiva richiede oggi uno sguardo sempre più ampio e integrato – sottolinea Stefano Sotgiu –. I disturbi del neurosviluppo non possono essere considerati condizioni isolate: durante la crescita possono intrecciarsi con manifestazioni psicopatologiche differenti, che è fondamentale saper riconoscere tempestivamente. Individuare precocemente i segnali di rischio significa poter intervenire prima e costruire percorsi di cura più appropriati, accompagnando non soltanto il bambino o l’adolescente, ma anche la sua famiglia».



«Ogni bambino e ogni adolescente presenta una storia clinica ed evolutiva unica – aggiunge Alessandra Carta –. Per questo è importante superare letture troppo rigide delle diagnosi e considerare insieme neurosviluppo, comportamento, dimensione emotiva e contesto familiare e sociale. Il confronto tra professionisti con competenze ed esperienze diverse, come quello proposto da questo seminario, ci consente di affinare la capacità di riconoscere le comorbidità e di costruire interventi sempre più personalizzati, mettendo realmente al centro i bisogni dei giovani pazienti e delle loro famiglie».



I lavori prenderanno il via alle 8.30 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, mentre alle 9.25 sono previsti i saluti istituzionali e l’apertura ufficiale. Stefano Sotgiu inaugurerà gli approfondimenti scientifici con una relazione dedicata a “Sonno e neurosviluppo”. A seguire saranno affrontati l’ADHD di genere, con Annarita Milone, e il tema Au-ADHD, con Alessandra Carta. La mattinata proseguirà con la psicofarmacologia dell’età evolutiva, affidata a Mirko Manchia, e con un approfondimento sul rapporto tra disturbo da uso di cannabinoidi e psicosi, con Mariangela Puci, che presenterà i risultati preliminari di una revisione sistematica della letteratura. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sui disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, analizzati in relazione sia al neurosviluppo sia alla psicopatologia.

Particolare spazio sarà inoltre dedicato all’autismo in età evolutiva con Silvia Guerrera, dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, che approfondirà il ruolo dei fattori ambientali, le evidenze per la prevenzione e gli interventi precoci integrati con la famiglia. A seguire, Stefano Vicari interverrà con la relazione “Diversamente intelligenti”.



Nella sessione conclusiva, Francesca Cucinotta, dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, affronterà il rapporto tra sonno e psicopatologia, mentre Daniele Marcotulli, dell’Università di Torino e della Città della Salute e della Scienza, approfondirà il delicato tema della suicidalità. Le conclusioni sono previste alle ore 17.



Il seminario vedrà la partecipazione di professionisti provenienti, oltre che dall’Aou e dall’Università di Sassari, da centri e istituzioni di Cagliari, Roma, Messina, Torino, Napoli, Pisa ed Enna, favorendo il confronto tra differenti esperienze cliniche e di ricerca nell’ambito della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’obiettivo è rafforzare una visione della salute mentale in età evolutiva capace di intercettare precocemente fragilità e segnali di rischio, mettere in relazione competenze diverse e costruire risposte sempre più appropriate ai bisogni dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie.

Il seminario è rivolto a psichiatri, neuropsichiatri e operatori sanitari afferenti alla disciplina.