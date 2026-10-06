L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha partecipato anche quest’anno con un proprio stand espositivo al Rally Italia Sardegna, tappa italiana del Campionato del Mondo WRC tenutasi ad Alghero dal 1° al 4 ottobre. Nella suggestiva cornice della Banchina Dogana, cuore del parco assistenza, i visitatori hanno affollato gli spazi istituzionali per scoprire da vicino l'impegno quotidiano dei funzionari al servizio della collettività, delle imprese e dell'ambiente.

L’evento è stato inaugurato alla presenza del Direttore Territoriale per la Sardegna, Gianluigi D'Urso, che ha sottolineato il ruolo di ADM quale presidio fondamentale di legalità, prevenzione e vicinanza ai territori. Nello stand dell’Agenzia anche la Dirigente dell’Ufficio Laboratorio chimico di Cagliari, Claudia Zedda.

Presso lo stand, i funzionari hanno illustrato la complessa attività istituzionale svolta quotidianamente, con particolare riguardo alle agevolazioni fiscali sulle accise per i carburanti e ai vantaggi legati al conseguimento dello status di AEO (Operatore Economico Autorizzato), strumento chiave per la facilitazione del commercio internazionale.

Ampio risalto è stato dato al contrasto agli illeciti e alla tutela del patrimonio naturalistico e biologico. Il pubblico ha potuto visionare diversi reperti sottoposti a sequestro nel corso delle attività di controllo negli scali portuali e aeroportuali del nord Sardegna: merci, abbigliamento e articoli sprovvisti dei requisiti di sicurezza o recanti marchi falsificati nell'ambito della lotta alla contraffazione; esemplari e manufatti tutelati dalla Convenzione di Washington, tra cui spicca il corallo salvaguardato dalla pesca e dal commercio illegale nell'ambito della tutela delle specie protette (CITES), sabbia, conchiglie e ciottoli asportati illecitamente dalle spiagge dell'isola, in applicazione dalla Legge Regionale n. 16/2017 sul fronte della protezione del litorale sardo.

Un momento di forte interesse tecnico e divulgativo è stato offerto dal personale del Laboratorio Chimico ADM di Cagliari. I funzionari chimici hanno mostrato al pubblico le procedure diagnostiche e le analisi di conformità eseguite sui prodotti petroliferi — con un focus sulla distinzione tra olio da gas per autotrazione, gasolio agevolato per uso agricolo e motopesca e gasolio da riscaldamento —, nonché i protocolli di controllo analitico applicati agli alcolici e all'olio extravergine di oliva per garantirne l'autenticità e la qualità a tutela del consumatore.

"La presenza di ADM alla manifestazione internazionale conferma l'impegno dell'Agenzia nel coniugare le proprie funzioni di controllo, fiscalità e regolamentazione dei mercati con un’intensa azione di informazione, trasparenza e dialogo diretto con i cittadini" viene sottolineato in una nota.