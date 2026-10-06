"Una situazione inaccettabile che richiede un intervento immediato e definitivo". Con queste parole il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Sorgia, denuncia le "gravi criticità igienico-sanitarie emerse in queste ore presso gli uffici del P.O. Marino, dove è stata segnalata la presenza di roditori".

Per affrontare l'emergenza, l'esponente di centrodestra ha depositato oggi un'interrogazione urgente per chiedere all'Amministrazione risposte immediate e azioni concrete. "Non possiamo permettere che il personale lavori in condizioni di simile degrado e rischio per la salute. Ho chiesto formalmente che non ci si limiti alla solita derattizzazione di facciata. È indispensabile individuare le vie di accesso di questi animali e chiuderle definitivamente. Solo con un intervento strutturale alla radice eviteremo che il problema si ripresenti tra qualche mese" continua Sorgia.

Nell'interrogazione, il consigliere regionale di FdI ha inoltre preteso che venga effettuata in tempi brevissimi una disinfezione/deratizzazione e sanificazione totale degli ambienti, comprendendo scrivanie, arredi, superfici e strumenti di lavoro. "La sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro non sono un optional, ma un diritto sacrosanto che chi di dovere ha l'obbligo di garantire. Mi aspetto un riscontro tempestivo e, soprattutto, fatti concreti," conclude Sorgia.