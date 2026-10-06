Un uomo è stato denunciato nei giorni scorsi per spaccio di droga dalla polizia a San Teodoro, grazie a una segnalazione anonima arrivata tramite l'applicazione YouPol.

Un utente, rimasto volutamente anonimo, ha segnalato sull'app dei movimenti sospetti in via Tirreno, a San Teodoro. Gli agenti hanno avviato le indagini con accertamenti e appostamenti e hanno individuato un uomo, dipendente di un negozio nella via segnalata, che spacciava droga direttamente nel locale in cui lavorava.

La polizia ha eseguito una perquisizione nel negozio trovando e sequestrando hashish e cocaina, sostanze da taglio e un bilancino di precisione usato per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.