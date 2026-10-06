Scontro frontale nel tardo pomeriggio ad Alghero: intorno alle 17:30 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino è intervenuta in località Scala Mala per un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un furgoncino.

Il furgoncino, dopo l'urto, ha perso aderenza finendo per ribaltarsi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 per prestare le prime cure sul posto a entrambi i conducenti, successivamente trasferiti al pronto soccorso. Per gestire la viabilità e svolgere i rilievi necessari a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Alghero.