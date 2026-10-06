Nuove limitazioni alla circolazione lungo la Statale 131 “Carlo Felice”: all’altezza di Sassari sono programmate modifiche provvisorie al transito all’interno della galleria “Chighizzu II”, provvedimento indispensabile per eseguire le attività propedeutiche all'installazione dei sistemi avanzati di monitoraggio strutturale dell'infrastruttura.

Gli interventi si svolgeranno esclusivamente nelle ore notturne per ridurre al minimo l'impatto sul traffico veicolare, con il blocco della circolazione concentrato nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 6:00 del mattino successivo. Le limitazioni si articoleranno in diverse fasi con chiusure alternate delle singole carreggiate: per la direttrice verso Sassari lo stop al transito scatta nelle notti di oggi, martedì 6 ottobre, oltre che di lunedì 12 e martedì 13 ottobre; la corsia in direzione Cagliari resterà invece interdetta nelle notti di mercoledì 7, mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre.

Nelle fasce orarie di cantiere, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei rilievi, sono previsti percorsi alternativi debitamente segnalati sul posto. I veicoli diretti a Sassari dovranno uscire in corrispondenza dello svincolo di Ossi-Tissi, al chilometro 204,800, proseguire sulla statale 127 in direzione Sassari Serra Secca e percorrere la viabilità urbana prima di reimmettersi sulla Carlo Felice allo svincolo di Viale Italia, al chilometro 208,800. Il medesimo tragitto, percorso in senso inverso, sarà impiegato come deviazione durante le notti di chiusura della carreggiata verso Cagliari.