Il Tennistavolo Sassari è campione d'Italia per la prima volta nella sua storia. Al suo esordio in serie A1, la compagine sassarese ha subito centrato l’obiettivo, al termine di una finale scudetto combattutissima ha avuto la meglio sulla Top Spin Messina.

Dopo una vittoria a testa per 4-2 nello spareggio casalingo, disputato nella palestra della Scuola Media n.2 di corso Cossiga, sotto la direzione di Nicola Capurso e Daniele Vacca, i ragazzi di Mario Santona hanno battuto per 3-2 i siciliani, assicurandosi la bella scudetto.

Una prova di forza per la compagine isolana a cui, in virtù del secondo posto in regular season contro il quarto degli avversari, sarebbe bastato anche il pareggio. La gioia del club sui social: "Il sogno si è avverato, siamo Campioni d'Italia".