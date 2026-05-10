La campagna di sensibilizzazione "Fuori dal giro" della Polizia locale di Sassari si espande al di là degli ambienti scolastici per coinvolgere la cittadinanza in generale. Il lancio dell'iniziativa avverrà il prossimo 13 maggio alle ore 17:30 presso la sala parrocchiale del Santissimo Nome di Gesù nel quartiere Ottava a Sassari, in occasione del decennale del movimento scout Asci. L'evento è aperto a tutti coloro interessati a esplorare il tema dell'abuso di droghe e alcol, specialmente tra i giovani.

Il meeting rappresenta un'occasione cruciale per discutere e sensibilizzare sulla questione. Saranno affrontati i rischi fisici e psicologici legati all'utilizzo di queste sostanze, insieme agli impatti emotivi e sociali che coinvolgono non solo le persone direttamente coinvolte, ma anche le loro reti familiari e sociali: genitori, figli, amici e parenti.

Oltre alla parte teorica, ci sarà una dimostrazione pratica con le unità cinofile del Nucleo Sicurezza Urbana. Ares e Thor, i cani addestrati per contrastare l'uso e lo spaccio di droghe, mostreranno le loro abilità in un momento coinvolgente e significativo.

Con questa nuova iniziativa, "Fuori dal giro" si spinge oltre le aule scolastiche per raggiungere un pubblico più vasto, sottolineando l'impegno continuo del Comando nella prevenzione e sensibilizzazione. La Polizia locale ribadisce la possibilità di fare scelte diverse e si presenta come un valido punto di ascolto e supporto, sempre disponibile con le sue competenze professionali.