Due asinelli finiti in un dirupo nelle campagne di Tonara, precisamente in località “Toneri”, sono stati recuperati e soccorsi dai Vigili del Fuoco di Sorgono intorno alle ore 9:00 della mattina di oggi, domenica 10 maggio 2026, dopo la disperata richiesta di aiuto del proprietario degli animali.

I due poveri asinelli erano stati ritrovati sul fondo di un dirupo e non riuscivano più a muoversi autonomamente. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione impervia dell’area, ma i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperarli riportarli in una zona sicura.

Successivamente gli asinelli sono stati affidati alle cure e agli accertamenti sanitari del personale veterinario intervenuto sul posto.