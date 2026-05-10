Dopo una mattinata con un celo prevalentemente nuvoloso e con piogge isolate principalmente sulle zone interne e occidentali della Sardegna, come riporta IlMeteo.it, nel corso del pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, il cielo sarà alternato a nuvole con la possibilità di qualche breve rovescio nelle zone interne.

Le massime diminuiranno nell'ovest dell'Isola, raggiungendo punte intorno ai 25 gradi lungo la costa tirrenica e nel territorio di Cagliari. I venti soffieranno da moderati a tesi provenienti dall'ovest. Il mare, come informa IlMeteo.it, sarà agitato al largo della costa tirrenica, mentre gli altri mari saranno da mossi a molto mossi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, domenica 10 maggio

Cielo nuvoloso con isolate precipitazioni con cumulati deboli, anche a carattere di rovescio o temporale sul settore nord-occidentale e sulla Gallura. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti: da moderati a localmente forti lungo le coste settentrionali dai quadranti occidentali.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna e le Bocche di Bonifacio, con moto ondoso in attenuazione in serata.

Previsioni per la giornata di domani, lunedì 11 maggio

Cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti occidentali. Forti sulle coste della Gallura e sui crinali

Mari: mossi.

Previsioni per la giornata di martedì 12 maggio

Cielo generalmente poco nuvoloso.

Temperature: in lieve aumento.

Venti: da deboli a localmente moderati dai quadranti occidentali. Forti sulle coste della Gallura e sui crinali in attenuazione.

Mari: mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì vedranno un generale aumento dell'instabilità atmosferica con cielo nuvoloso e deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali. I mari saranno generalmente mossi.