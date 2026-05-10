Una terribile vicenda che squarcia il cuore riapre inevitabilmente il dibattito sulla tutela degli animali arriva stavolta da Aversa, in provincia di Caserta, dove una cagnolina di appena tre mesi è stata abbandonata in strada e, poco dopo, investita da un’auto in transito. Nonostante il rapido intervento e il trasporto d’urgenza presso una struttura veterinaria, la piccola non è purtroppo sopravvissuta alle ferite riportate.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, come riporta SkyTg 24, a guidare le indagini sono stati gli agenti della Polizia che, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sono riusciti a identificare l’uomo ritenuto responsabile dell’abbandono dell’animale.

Per lui è scattata la denuncia per il reato di abbandono di animali, previsto dal codice penale e recentemente inasprito nelle sue conseguenze. Le nuove disposizioni normative, infatti, prevedono pene particolarmente severe nei casi più gravi, soprattutto quando l’abbandono comporta la morte dell’animale o situazioni di pericolo. L'uomo, come riporta il quotidiano, rischierebbe fino a 7 anni di carcere.

Oltre alla denuncia, è stato disposto anche il ritiro della patente di guida, a seguito della comunicazione inviata al Prefetto di Caserta.

Ovviamente la tragica vicenda ha suscitato forte indignazione e dolore, riaccendendo l’attenzione sul tema dell’abbandono degli animali, fenomeno che continua a rappresentare una ferita aperta sul piano civile e sociale.