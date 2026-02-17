Si era avvicinato ancora una volta all’abitazione della madre, nonostante il divieto imposto dall’Autorità giudiziaria per tutelarla dai maltrattamenti. Per questo un uomo è stato arrestato nella notte di sabato 14 febbraio 2026 a Porto Torres dai Carabinieri della locale Stazione.

Il provvedimento è stato eseguito in attuazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura, a seguito delle ripetute violazioni delle misure restrittive già disposte nei confronti dell’indagato.

Secondo quanto ricostruito dai militari, nei giorni precedenti l’uomo si era recato nelle vicinanze dell’abitazione dei genitori, violando il divieto di avvicinamento alla madre, vittima di reiterati maltrattamenti in famiglia. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Sassari, avevano consentito di documentare le trasgressioni alle prescrizioni imposte dal giudice.

Nella notte tra sabato e domenica, durante un servizio di pattuglia finalizzato anche alla verifica del rispetto delle misure cautelari, i Carabinieri lo hanno intercettato mentre si aggirava per le strade di Porto Torres, nonostante fosse destinatario anche del divieto di dimora nel comune.

Alla luce delle reiterate violazioni, il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale di Sassari, a Bancali.