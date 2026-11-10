Nessuna scorciatoia processuale per Emanuele Ragnedda. Il procedimento per l'omicidio di Cinzia Pinna seguirà la strada del dibattimento ordinario: la Corte d'assise di Sassari ha infatti respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa dell'imprenditore vitivinicolo di 42 anni, reo confesso dell'uccisione della 33enne di Castelsardo, assassinata nel settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena.

La decisione è arrivata nel corso della prima udienza, alla quale Ragnedda ha preso parte personalmente. A presiedere il collegio giudicante è il magistrato Antonello Spanu, affiancato dalla giudice a latere Monia Adami. Gli avvocati difensori Gabriele Satta e Luca Montella avevano chiesto di procedere con il rito abbreviato, ma l'istanza non è stata accolta. La Corte ha inoltre respinto l'opposizione della pubblico ministero di Tempio Pausania, Noemi Mancini, e dei legali dei familiari della vittima, Antonella e Nino Cuccureddu, all'ammissione dei testimoni indicati dalla difesa per ricostruire personalità e abitudini sia dell'imputato sia di Cinzia Pinna.

In aula erano presenti anche numerosi parenti della giovane, che hanno voluto assistere all'avvio del processo. Ragnedda è apparso tranquillo durante l'udienza, mentre la famiglia della vittima continua ad attendere che venga fatta piena luce sulla vicenda. "Noi non proviamo odio, ci affidiamo alla giustizia, non possiamo provare odio altrimenti non riusciremmo ad andare avanti", ha dichiarato il padre della donna, Renato Pinna.

Il calendario del dibattimento prevede ora l'audizione dei testimoni della Procura di Tempio Pausania, con un programma che si svilupperà dalla prossima settimana fino a marzo 2027. L'imprenditore deve rispondere di omicidio volontario aggravato da sevizie e crudeltà, occultamento di cadavere, calunnia e cessione di cocaina. La prossima udienza è fissata per lunedì 16.

Al centro del processo ci sarà anche la diversa ricostruzione dell'accaduto fornita dall'imputato e dalla Procura. Ragnedda ha ammesso di aver sparato i tre colpi di pistola che hanno ucciso Cinzia Pinna, sostenendo tuttavia di aver agito per difendersi da un'aggressione della donna. Una versione che si contrappone a quella accusatoria, secondo la quale si è trattato di un omicidio aggravato dai motivi abbietti e futili, dalle sevizie e dalla crudeltà.

La vicenda risale alla notte tra l'11 e il 12 settembre 2025, quando la 33enne venne uccisa nella proprietà dell'imprenditore, a Conca Entosa. Le indagini presero avvio dopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari, preoccupati perché da tempo non riuscivano più a mettersi in contatto con lei. Per dodici giorni si susseguirono le ricerche, con il coinvolgimento di parenti, amici, volontari e forze dell'ordine in diverse zone della Sardegna.

La svolta arrivò il 24 settembre, quando i carabinieri rintracciarono Ragnedda nella villetta dei genitori. L'uomo avrebbe tentato di sottrarsi al fermo fuggendo con un gommone, ma venne successivamente bloccato. Messo di fronte agli elementi raccolti dagli investigatori, confessò l'omicidio e accompagnò i militari nel luogo in cui aveva abbandonato il corpo della donna, in aperta campagna, ricoprendolo con rovi e sterpaglie nel tentativo di nasconderlo.

Gli accertamenti medico-legali stabilirono che Cinzia Pinna era stata raggiunta da tre proiettili: uno al volto, mentre gli altri due l'avevano colpita di striscio. Sulla qualificazione del delitto e sulle circostanze in cui maturò l'uccisione si concentrerà ora il confronto in aula tra accusa e difesa.