Il focolaio è ormai estinto, le procedure di controllo e sorveglianza sanitaria sono state completate, ma per gli allevatori di Samugheo le restrizioni continuano a pesare sulle attività quotidiane e sulla commercializzazione dei capi. Una situazione sulla quale interviene la Regione Sardegna, che chiede al Ministero della Salute e alla Commissione europea di riesaminare con urgenza le limitazioni ancora in vigore e procedere alla loro revoca.

La richiesta è contenuta in una nota firmata dalla presidente della Regione Alessandra Todde, e dall'assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Francesco Agus, e indirizzata anche al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF). Al centro del documento c'è il focolaio di Dermatite nodulare contagiosa bovina registrato a Samugheo l'8 luglio scorso, per il quale le misure sanitarie previste risultano ormai completate.

"Abbiamo chiesto al Ministero e alla Commissione europea di riesaminare con urgenza la situazione di Samugheo, perché riteniamo che il mantenimento delle restrizioni debba essere giustificato da elementi sanitari attuali e specifici", dichiara la presidente Alessandra Todde. "La Regione ha fatto la propria parte, completando le procedure di controllo e sorveglianza e portando avanti la campagna vaccinale. La tutela della salute animale resta una priorità assoluta, ma è altrettanto importante che le misure adottate siano proporzionate al rischio effettivo. Non possiamo chiedere agli allevatori di sostenere sacrifici oltre il necessario, senza che siano chiarite le ragioni del protrarsi delle limitazioni".

Le restrizioni, estese a un raggio di 20 chilometri, sono tuttavia rimaste in vigore per la vicinanza alla zona di sorveglianza di Escalaplano, dove la chiusura di un focolaio è ancora condizionata da provvedimenti giudiziari che hanno sospeso l'abbattimento degli animali rimasti. Una circostanza che, secondo la Regione, non dovrebbe impedire una valutazione autonoma della situazione epidemiologica di Samugheo.

A sostegno della propria posizione, la Regione richiama la decisione della Commissione europea del 24 settembre 2026, che riconosce il completamento delle misure di controllo e sorveglianza e la scadenza dei periodi minimi previsti per il focolaio del paese. Da qui la richiesta di distinguere le due situazioni, evitando che le vicende ancora aperte a Escalaplano continuino a determinare limitazioni anche per gli allevamenti di Samugheo.

La questione ha anche importanti ricadute economiche sulla filiera bovina, come sottolinea l'assessore Agus: "Ogni settimana di blocco delle movimentazioni comporta maggiori costi, vendite rinviate e perdite di valore commerciale degli animali, con conseguenze sull'intera filiera bovina. Non è accettabile che gli allevatori, dopo aver rispettato le prescrizioni sanitarie e contribuito al successo della campagna vaccinale, continuino a pagare le conseguenze di un focolaio ormai estinto. Lo abbiamo ribadito anche al Governo: le misure sanitarie sono indispensabili, ma devono essere adeguate alla situazione epidemiologica. La sicurezza sanitaria e la continuità delle attività produttive devono procedere insieme".

Nel documento, Todde e Agus chiedono quindi una valutazione epidemiologica specifica per Samugheo, distinta da quella relativa a Escalaplano, e maggiori chiarimenti sulle ragioni sanitarie e territoriali che giustificano il permanere delle limitazioni. La Regione ricorda inoltre che già nel 2025 le aree sottoposte a restrizioni erano state progressivamente ridotte, nonostante la presenza di focolai ancora formalmente aperti a causa di contenziosi giudiziari.

L'obiettivo è ottenere dal Ministero della Salute un sostegno urgente alla richiesta di revoca delle misure per Samugheo in sede europea, mantenendo comunque le disposizioni previste per la zona di vaccinazione e per Escalaplano. In caso di mancato accoglimento, la Regione chiede che vengano esplicitate le motivazioni del diniego, gli eventuali ulteriori adempimenti necessari e i tempi previsti per un nuovo esame della situazione.