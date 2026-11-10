"Non ho mai letto una critica a un napoletano, un romano o un fiorentino per come parla". Così Geppi Cucciari in risposta alla domanda di una giovane a Tv Talk, sulla Rai. "Il fatto che continui a parlare con il suo accento, ha aiutato a decostruire degli stereotipi, o comunque una narrazione un po' antica rispetto alla sua regione?", chiede la ragazza.

"Io spesso sono oggetto di questo tipo di critiche, pur parlando un italiano, a volte convoluto, ma comunque arricchito da una delle grandi cose che alimentano un eloquio un po' più strutturato: la lettura, per altro in età adolescenziale. Questo lo devo a mia madre", spiega Geppi Cucciari.

E apre a una riflessione: "Penso che la ricchezza degli accenti e dei colori di questo Paese sia bellissima. Adoro sentire il romano e il napoletano, e continuerò a parlare così, con le vocali sbagliate. Quando c'è stato bisogno di lavorarci un po' ci ho lavorato. Ma io - chiarisce in definitiva - non faccio la sarda, io sono sarda. Lo sono dentro, lo sono fuori, lo sono attorno".

"A volte parlo anche in lingua sarda e traduco, e quando questo dovesse essere un problema, vuol dire che il problema è attorno a me", conclude accompagnata dagli applausi dello studio.