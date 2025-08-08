Choc nella notte a Buddusò, dove Marco Pusceddu, 50enne soccorritore del 118 residente a Cagliari ma originario di Portoscuso, è stato assassinato a colpi di pistola.

Una persona sarebbe entrata nella sede dell’associazione del 118 Intervol, dove Pusceddu prestava servizio, chiedendo di lui e poi aprendo il fuoco, freddandolo, poi si è data alla fuga.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ozieri che stanno raccogliendo le testimonianze e indagando su quanto accaduto.

In aggiornamento