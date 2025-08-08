Un incendio è divampato intorno alle 2 del mattino a Cala Gonone, nel territorio di Dorgali, coinvolgendo un camper parcheggiato all’esterno del camping “Cala Gonone”.

Sul posto è intervenuta prontamente la squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area, evitando il propagarsi del rogo.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Siniscola e il personale del 118, pronti a intervenire in caso di necessità. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.