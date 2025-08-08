È scattata nella notte la caccia all’uomo dopo l’omicidio di Marco Pusceddu, 50enne di Cagliari, freddato a colpi di pistola all’interno della sede dell’associazione di soccorso Intervol di Buddusò.

L’agguato è avvenuto poco prima della mezzanotte. Un uomo con il volto scoperto si è introdotto nei locali dell’associazione, ospitati in un edificio privato, e ha esploso contro Pusceddu quattro o cinque colpi, da distanza ravvicinata. I proiettili hanno raggiunto la vittima al volto e al petto, uccidendola sul colpo. L’assassino si è poi dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce tra le vie della cittadina del Monte Acuto.

L’arma del delitto, una pistola di piccolo calibro, non è stata ancora ritrovata. Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo di Ozieri, guidati dal capitano Gabriele Tronca, sotto il coordinamento della pm della Procura di Sassari, Elisa Succu.

Gli investigatori stanno vagliando diverse ipotesi: tra le piste principali, quella di una vendetta personale. Al momento non si esclude alcuna possibilità.