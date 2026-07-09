Ore di apprensione a Orosei per la scomparsa di Andrew Simpson, 22enne di nazionalità maltese, allontanatosi nella serata di ieri dalla zona della Marina. Il Comune aveva diffuso un appello pubblico chiedendo la collaborazione della cittadinanza per contribuire alle ricerche.

Le operazioni sono state coordinate dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Orosei e hanno coinvolto le forze dell'ordine, i volontari della Protezione civile di Orosei e i Barracelli, mentre ai cittadini era stato chiesto di contattare il 112 in caso di avvistamenti, senza avvicinare il ragazzo o intraprendere iniziative autonome.

Nel corso della giornata è poi arrivata la notizia che ha messo fine all'apprensione: il 22enne è stato ritrovato.

Con un secondo comunicato, il Comune ha annunciato il buon esito delle ricerche e ha rivolto un ringraziamento a tutte le persone impegnate nelle operazioni. Un grazie è stato espresso alle forze dell'ordine, coordinate dalla Stazione dei Carabinieri di Orosei, ai Barracelli, ai volontari della Croce Bianca e a tutti coloro che hanno collaborato con professionalità e spirito di servizio. L'amministrazione ha inoltre ringraziato i cittadini che hanno condiviso l'appello e fornito il proprio contributo.