Con l'apertura al traffico degli ultimi tre chilometri del Lotto 1 della Nuova Sulcitana, Anas ha completato il collegamento a quattro corsie tra Capoterra e Pula. Il tratto inaugurato si estende dall'innesto della nuova Bretella di Capoterra, in località Campu de Argiolas, nei pressi dell'impianto di compostaggio del TecnoCasic, fino allo svincolo "Capoterra-Sp 91".

L'intero asse viario misura ora 17 chilometri, dalla rotatoria dell'inceneritore Casic, sulla Dorsale consortile industriale, fino alla rotatoria di Pula, al chilometro 28 della vecchia statale 195. Viene così garantita la continuità della quattro corsie tra Capoterra e Pula, attraversando anche i territori di Sarroch e Villa San Pietro.

Il nuovo segmento comprende il viadotto sul Rio Santa Lucia, lungo circa 600 metri, e quello sulla Fascia Tubiera industriale, di circa 90 metri. L'appalto, del valore di oltre 180 milioni di euro, include anche il Lotto 3, già aperto nell'ottobre 2020. Gli interventi hanno interessato inoltre l'ammodernamento della Bretella di Capoterra, lunga circa 2,5 chilometri. Le opere di adeguamento erano state completate lo scorso 26 giugno.

Intanto l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha annunciato che il prossimo 13 agosto sarà aperto un nuovo tratto della statale 131 Carlo Felice tra Monastir, Nuraminis e Serrenti. Nei giorni scorsi è stata eliminata la deviazione all'altezza dello svincolo di Nuraminis in direzione Cagliari ed è stato completato circa un chilometro della nuova carreggiata verso sud, consentendo la riapertura dell'asse principale. Riaperto anche lo svincolo di Nuraminis in direzione Serramanna. L'investimento complessivo per l'opera è di circa 65 milioni di euro.