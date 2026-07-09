Si è dichiarato innocente Emanuele Sircana, unico imputato per l'omicidio di Mario Sedda, il 39enne di Porto Torres ucciso nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2021 in un terreno incolto di via dell'Erica, alla periferia della città. Lo ha ribadito questa mattina davanti al Tribunale per i minorenni di Sassari, dove è in corso il processo a suo carico.

Rispondendo alle domande della pubblico ministero Laura Bassani e della sua difensora, l'avvocata Alessandra Delrio, il 21enne, che all'epoca dei fatti era minorenne, ha confermato la ricostruzione già fornita nelle dichiarazioni spontanee rese nella fase iniziale del procedimento.

Sircana ha riferito di essere stato in via dell'Erica la notte dell'omicidio insieme a Mario Sedda e Salvatore Carboni, la cui posizione è stata nel frattempo archiviata dal Tribunale di Sassari su richiesta della Procura. Ha raccontato di avere assistito a una lite tra i due e di avere tentato di bloccare Carboni, cercando di sottrargli un coltello. Ha inoltre dichiarato di essere fuggito dopo essere stato minacciato da Carboni, precisando che, nel momento in cui si è allontanato, Sedda era ancora vivo.

Al termine dell'interrogatorio sono stati ascoltati come testimoni della difesa la madre e l'ex fidanzata dell'imputato. Il processo riprenderà il 24 settembre, quando è prevista l'audizione di altri quattro testimoni della difesa.