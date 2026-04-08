Tragedia lungo la strada provinciale 15 tra Sassari e Ittiri, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto e ucciso da un’auto ieri notte, 7 aprile, intorno alle 23.

La vittima è Luigi Pala, operaio 43enne di Sassari.

Secondo i primi riscontri dei carabinieri della Compagnia di Sassari, intervenuti per i rilievi dell'incidente, il 43enne aveva appena accostato con la sua auto sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. È sceso dalla vettura e ha attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un'altra macchina, guidata da un uomo, che nel buio non è riuscito a vedere e a schivare l'operaio.

L'automobilista si è fermato subito e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, un'ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco, ma per Luigi Pala non c'era più nulla da fare.

La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta sull'incidente: l'auto investitrice è stata messa sotto sequestro e la salma della vittima è stata trasferita all'istituto di Medicina legale di Sassari dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.