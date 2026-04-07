Dramma familiare nella notte a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove un giovane di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello all’interno dell’abitazione di famiglia.

L’aggressione è avvenuta poco prima delle 4 del mattino in via XII Settembre. Il ragazzo è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato triplice omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, il 21enne, appartenente a un nucleo familiare di origine bengalese, avrebbe colpito con un’arma da taglio il padre, 46 anni, la madre, 43, e il fratello minore. A lanciare l’allarme sarebbe stata proprio la donna, riuscita a chiamare i soccorsi nonostante le ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre feriti prima di trasferirli all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Le condizioni più gravi sono quelle del padre, anche se, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due familiari sono stati ricoverati, in parte con prognosi riservata.

Il giovane è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma, dove è stato interrogato. Stando alle prime indiscrezioni, avrebbe riferito che si trattava di un gesto maturato da tempo, ma le motivazioni restano ancora tutte da chiarire.