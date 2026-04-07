Il Comune di Muros ha pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione delle borse di studio comunali destinate agli studenti meritevoli residenti nel paese. L’iniziativa riguarda i percorsi scolastici e universitari relativi agli anni 2024/2025 e 2025/2026, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e i risultati ottenuti dai giovani del territorio.

Il bando è rivolto a diverse categorie di studenti: a coloro che hanno concluso o concluderanno la scuola secondaria di primo grado con una votazione minima di 8/10, ai diplomati della scuola secondaria di secondo grado con almeno 80/100 e agli studenti universitari che hanno conseguito o conseguiranno la laurea con il massimo dei voti, pari a 110/110.

Le borse di studio prevedono importi differenziati in base al titolo conseguito e al risultato ottenuto. In particolare, sono previsti contributi da 150 a 250 euro per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, da 300 a 400 euro per i diplomati delle scuole superiori, fino a 1.000 euro per le lauree triennali e 1.500 euro per le lauree magistrali o a ciclo unico.

"Con questa iniziativa vogliamo riconoscere e valorizzare l’impegno dei nostri studenti - sottolinea il sindaco Federico Tolu -. Il merito deve essere premiato indipendentemente dalla fascia ISEE: abbiamo scelto infatti di sostenere tutti coloro che raggiungono risultati eccellenti nel loro percorso di studi. È un segnale concreto di attenzione verso i giovani e verso il futuro della nostra comunità. Inoltre queste borse di studio sono finanziate interamente con risorse del bilancio comunale, a conferma della volontà dell’amministrazione di investire sulla formazione".

Le scadenze per la presentazione delle domande sono fissate al 30 maggio 2026 per i titoli conseguiti nell’anno scolastico o accademico 2024/2025, al 30 settembre 2026 per i titoli scolastici del 2025/2026 e al 30 novembre 2026 per i titoli universitari dell’anno accademico 2025/2026.

Per ulteriori informazioni e per consultare il bando completo e la modulistica, è possibile visitare il sito istituzionale del Comune.