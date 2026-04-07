Una Pasquetta che doveva essere tranquilla e gioiosa si è trasformata in tragedia a Casapulla, in provincia di Caserta, dove un giovane di 18 anni è morto improvvisamente mentre si trovava a casa della zia in attesa del barbecue insieme ai familiari. La drammatica notizia è stata riportata da Tg Com 24.

Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo vano, e il giovane è stato dichiarato morto sul posto. I Carabinieri, come riportato dal quotidiano, hanno avviato gli accertamenti e al momento l'ipotesi principale è che si tratti di una morte per cause naturali, anche se saranno necessari esami ulteriori per confermarlo.

L'autopsia verrà eseguita presso l'istituto di medicina legale di Caserta per determinare la causa del malore fatale che ha portato alla prematura scomparsa del giovane.