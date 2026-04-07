Controlli rafforzati durante le festività di Pasqua e Pasquetta in provincia di Sassari, dove i Carabinieri hanno messo in campo un ampio dispositivo per garantire sicurezza e prevenzione dei reati. L’operazione ha coinvolto l’intero territorio, con particolare attenzione ai principali snodi stradali e alle località più frequentate dai turisti.

Complessivamente sono stati impiegati 600 militari e 277 mezzi. Nel corso delle attività sono state identificate 1848 persone e controllati 1184 veicoli. Il bilancio è di 5 arresti e 17 denunce per diverse tipologie di reato. Durante le perquisizioni sono state inoltre rinvenute e sequestrate due armi.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati all’aumento del traffico festivo. In questo ambito sono state elevate 48 sanzioni per violazioni al Codice della strada. Nove i casi di guida in stato di ebbrezza accertati, con il ritiro immediato di cinque patenti e il sequestro di otto veicoli.

L’attività dell’Arma ha riguardato anche il supporto diretto alla popolazione: i militari sono intervenuti per 11 incidenti stradali e hanno effettuato otto interventi di soccorso a persone in difficoltà.

Il piano straordinario conferma l’impegno dei Carabinieri nel presidiare il territorio e garantire la sicurezza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso.